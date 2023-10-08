الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يختار "الشمس" رمزًا فى انتخابات الرئاسة

فريد زهران
فريد زهران

اختار المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، الشمس رمزًا له فى ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقدم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران أوراق ترشحه اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب فى تصريح لـ"الدستور"، إن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، تقدم بتزكية ٣٠ نائبًا.

واستكمل المرشح الرئاسي فريد زهران الكشف الطبي صباح اليوم الأحد، فى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن استعدادات وضوابط تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أعلنت موافقتها على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية، بعد تصويت في اجتماع طارئ، امتد لعدة ساعات، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

المرشح الرئاسي فريد زهران الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب

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