فريد زهران يجرى الكشف الطبى استعدادًا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية

أجرى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، الكشف الطبي فى مستشفى معهد ناصر، وذلك استعدادا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت مصادر قيادية بحزب المصرى الديمقراطى، لـ"الدستور"، إن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران أجرى اليوم بعض الكشوفات الطبية على أن يستكمل الكشف الطبي يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تراجع نتيجة الكشف الطبي من خلال المجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير النهائي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلنت عن موافقتها، على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية، بعد تصويت في اجتماع طارئ، امتد لعدة ساعات، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية

وجاء في بيان للحزب أنه حضر الاجتماع- في واقعة غير مسبوقة- ودالة على مدى اهتمام الحزب بالانتخابات، وضرورة اتخاذ موقف موحد بشأن المشاركة فيها من عدمه، 134 عضوًا من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 143 عضوًا.

وحصل فريد زهران، رئيس الحزب والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، على نماذج تزكية 20 عضوًا بمجلس النواب، كمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024

فريد زهران يطالب مؤسسات الدولة بضرورة التزام الحياد في هذه الانتخابات

وعقد فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرا صحفيا، أمس الثلاثاء، بحضور عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة، لإعلان التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية

وطالب مؤسسات الدولة بضرورة التزام الحياد في هذه الانتخابات وصولًا لرئيس ونظام جديد واستعادة تحالف 30 يونيو وتعاون مثمر وبناء بين دوائر النظام والمعارضة.

وتابع زهران خلال تصريحاته في المؤتمر الخاص بحملته للانتخابات الرئاسية: “نحن بحاجة للعقل والحكمة داخل النظام مع دعاة العقل والحكمة للتغيير الديمقراطي وأنا مش بمثل مشروع إخواني ولا مشروع صدامي صفري ومسرحية”.