الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تسهم مصر فى تغيير معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى؟

مصر وفلسطين وإسرائيل
مصر وفلسطين وإسرائيل

أوضح الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، كيف سيسهم الدور المصري في تغيير معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الدكتور محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إن مصر تقود جهود دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون الذهاب لمواجهة مفتوحة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وأضاف أن دور مصر أكثر محورية على مستوى الكم والكيف، من خلال تبني مصر حراك دبلوماسي كبير تجسد في الحوار بين وزارة الخارجية المصرية مع عدد من الزعماء والوزراء في الدول الأوربية والعربية والخليجية.

وأشار إلى أن المطالبة بمقاربة إقليمية ودولية للتعامل مع الوضع في قطاع غزة، موضحًا أن مصر تبنت رؤية تقوم علي جملة من الركائز المهمة، من دعوة الطرفين لأقصى درجات ضبط النفس، والتحذير من استهداف المدنين، ودعوة المجتمع الدولي لتسوية الأزمة الراهنة.

الفلسطينى اكسترا نيوز محمد فوزي

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