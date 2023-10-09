5 ملايين مشاهدة.. أصالة تتصدر ترند "يوتيوب" بكليب "فوق" (فيديو)

تواصل النجمة أصالة حصد ملايين المشاهدات بأغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “لحقت نفسي” والتي طرحته عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وحققت أغنية “فوق” إحدى أغنيات ألبوم “لحقت نفسي” 5 ملايين مشاهدة والتي طرحتها أصالة على طريقة الفيديو كليب وتصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

وطرحت “أصالة” الأغنية على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي، والملحن عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي محمد ياسر.

كلمات أغنية “فوق”

“فوق بقي وخليك في حالك ألف مرة انا قولتهالك وفر الاحساس لنفسك والنصايح خليهالك فوق فوق بقى انت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني روح وكنت نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني انت مبتزهقش من كدبك معايا ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا انت اخر حد ممكن اعيش عشانه انت واحد كل همه كان اذايا روح روح بقى ولا انت فاضي انت بالنسبالي ماضي فتره عدت من حياتي والحياه موقفتش عادي روح هى سيره هعيده تاني انت بني ادم اناني ليه اضيع عمري يعني ع اللي ضيعني واذاني”.

حفل أصالة في الدورة 32 بمهرجان الموسيقى العربية

وتفتتح النجمة السورية أصالة نصري فاعليات الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية والمقرر ان ينطلق في يوم 24 أكتوبر الجاري وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برفقة فرقتها وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وتطرح أصالة ألبوم "لحقت نفسي" على جزأين ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية وهي كل من: