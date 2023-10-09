"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية

أكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير عرضته مساء الإثنين، أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال على رأس أولويات الدولة المصرية، التي تربطها بالشعب الفلسطيني علاقات جغرافية وتاريخية ووطنية، قائلة إن مصر لم تتوانِ عن تقديم كل أشكال الدعم لفلسطين منذ عام 1948 حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن مصر قدمت في منتصف عام 2021 مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي، وأنها شاركت بشركاتها المتخصصة في تنفيذ هذه المبادرة. كما أنها شاركت في قمة ثلاثية في باريس مع فرنسا والأردن لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والسعي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية.

وختم التقرير بالقول إن مصر ستواصل دورها الإقليمي والدولي في دعم فلسطين وشعبها، وأنها تؤمن بأن هذه القضية جزء من أمنها القومي.