الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

جريدة الدستور

حذرت الفصائل الفلسطينية من إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل عملية قصف على المدنيين وفي غزة دون إنذار سابق، وفقًا لعاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن الإعلام الإسرائيلي عن ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين إلى 900 وإصابة 2400 آخرين.

الأمين العام للأمم المتحدة: على إسرائيل حماية المدنيين والبنى التحتية في غزة

من ناحيته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن انزعاجه من فرض حصار إسرائيلي على غزة.

وقال خلال جلسة الأمم المتحدة، إنه على إسرائيل حماية المدنيين والبنى التحتية في غزة، لافتًا إلى أن أكثر من 76 ألف مدني فلسطيني يحتمون بالمدارس.

وحث جميع الأطراف على تقديم المساعدة لغزة، مشددًا على ضرورة السماح بتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية إعدام رهيئة إسرائيلية قصف غزة المدنيين

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