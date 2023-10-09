الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أكرمني داخل بيته".. اعترافات قاتل سمكري بخنجر في المرج

قتل
قتل

أكرمني في بيته وبعدين قتلته، اعترافات صادمة للمتهم بقتل سمكري سيارات في المرج، بعد أن تعرف عليه وتوجه معه إلى مسكنه وسدد له طعنات قاتلة من خنجر حتى أنهى حياته تماما.

وأقر المتهم في اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه تعرف على سمكري سيارات، ثم عرض عليه أن يستضيفه في منزله عقب تفابلهما في أحد المطاعم، ثم دعاه إلى منزله ليشرب معه كوب شاي لتسير معرفة خير.

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عقب ذلك طلب المتهم والذي يعمل في مطعم، أن يتوجه مع السمكري إلى منزله حتى يعرف مكانه، وليكون عونا له إذا احتاج شيئا، متابعا: الشيطان لعب في دماغي، وكنت أفكر في سرقته وهذا ما حدث.

وأضاف المتهم أنه عقب الوصول لمنزل سمكري السيارات قام بعمل الشاي وجلسا سويا، وقام بمغافلة المجني عليه والتعدي عليه بخنجر حتى أنهى حياته، بقصد سرقته، مضيفا أنه عقب تنفيذ جريمته لاذ بالفرار. 

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليه.

كان قد ورد إلى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم المرج بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه بدائرة القسم.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالانتقال والفحص عثر على جثة (سمكرى سيارات - مقيم بالعقار محل البلاغ) بها إصابات عبارة عن جرحين طعنيين بالرقبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وأصل بلدته محافظة سوهاج.

عقب إصدار إذن من النيابة العامة قامت قوة أمنية بضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل سمكري سيارات في المرج قاتلة من خنجر اللواء أشرف الجندي اللواء عمرو إبراهيم المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم المرج

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