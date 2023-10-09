شرع في قتل رجال الشرطة.. المؤبد لـ مصباح الغريب أسطورة الإجرام ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أمجد محمود الكنيسي وأحمد محمد الجمل ومحمد مرتضي مرام، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المؤبد لـ مصباح الغريب اسطورة الإجرام ببورسعيد.



تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعه إلى يوم 10 من شهر يناير عام 2023 والمتهم فيها مصباح الغريب حسن طوبار، ويبلغ من العمر 61 عاما، ويعمل صاحب مقهى، حيث استعرض القوه ولوح بالعنف والتهديد واستخدمها قبل عدد من المجني عليهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق أذى بدني ومعنوي بهم، واعد لذلك الغرض سلاح ناري مششخن بندقيه اليه وذخيرة، وأشهر السلاح الناري المذكور في مواجهتهم، وأطلق بواسطته وابل من الأعيرة النارية، وتسبب في تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، والحاق الضرر بمصالحهم، والمساس بحريتهم الشخصية، وتكدير أمن وسلم الأمن العام.



وشرع المتهم في قتل المجني عليهم أنيس محمد عبد الغفار محمد سليمان والرائد أحمد مسعد محمد عبد الجواد رئيس مباحث قسم شرطه الضواحي، والعميد مسعد مسعد إسماعيل البداية مامور القسم، وذلك عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهم، وذلك على إثر خلافات صابقة فيما بينه وبين المجني عليه عادل رمزي عبد اللطيف أحمد القاضي، وأعد لذلك الغرض السلاح الناري واستعمل العنف والقوة مع موظفين عموم وهم ضباط القسم.



حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم مصباح الغريب إبراهيم حسن طوبار بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 20000 جنيها عما اسند اليه، ووضعه تحت رقابة الشرطة لمده خمس سنوات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية.



يذكر أن المتهم مصباح الغريب، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة على الأمن العام، وتضم صحيفة الحالة الجنائية القديمة له 107 قضية منها جرائم شغب وجنح وتعدٍّ على رجال شرطة ومقاومة السلطات وحريق عمد وخطف، هذا بالإضافة إلى صدور 13 قرار اعتقال بشأنه في عهود سابقة، ووصلت جرائمه قديمًا إلى أنه اعتدى على شخص داخل ديوان القسم في عام 2008، بعد أن وضع له مخدرًا في كوب شاي، وسدد له عدة طعنات، ليستيقظ بعدها المصاب ويجد نفسه غارقا في دمائه، التي خرجت من جروح يصعب زوالها لتظل وصمة عار على وجهه مدى الحياة، إلا أن مصباح بُترت يده اليمنى على يد هذا الشخص.