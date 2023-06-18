التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه طعنا على يد آخر بدار السلام

صرحت نيابة دار السلام بدفن جثة شاب لقي مصرعه طعنًا على يد آخر عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، حيث دفعت الخلافات بين شاب وعامل إلى إنهاء حياة أحدهما بطعنة خنجر في قلبه بمنطقة دار السلام، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وكانت البداية عندما ورد بلاغًا لشرطة النجدة بالقاهرة يفيد وجود جثة بأحد شوارع الجزيرة بقسم شرطة دار السلام، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتولًا بطعنة خنجر في صدره.

وبإجراء المقدم وسام عطية رئيس المباحث التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابًا آخر؛ بسبب خلافات بينهما ولاذ بالفرار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.