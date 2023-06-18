الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه طعنا على يد آخر بدار السلام

جثة
جثة

صرحت نيابة دار السلام بدفن جثة شاب لقي مصرعه طعنًا على يد آخر عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، حيث دفعت الخلافات بين شاب وعامل إلى إنهاء حياة أحدهما بطعنة خنجر في قلبه بمنطقة دار السلام، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وكانت البداية عندما ورد بلاغًا لشرطة النجدة بالقاهرة يفيد وجود جثة بأحد شوارع الجزيرة بقسم شرطة دار السلام، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتولًا بطعنة خنجر في صدره.

وبإجراء المقدم وسام عطية رئيس المباحث  التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابًا آخر؛ بسبب خلافات بينهما ولاذ بالفرار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ئيس المباحث أجهزة الأمنية أحد شوارع ارتكاب أحدهم احدهما اقتر ارتكب اعل

الأكثر قراءة

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

"الصحة" تحذر المواطنين: 4 أضرار قاتلة للتدخين

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 33 مرة خلال يوم

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

طريقة ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عن شهر يونيو 2023

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 18 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس