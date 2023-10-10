الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الروم الأرثوذكس تحتفل بالعيد الـ19 لسيامة البابا ثيؤدوروس الثاني

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس بذكرى السنة التاسعة عشر لانتخاب البابا البطريرك ثيودروس الثاني، على رئاسة العرش الإسكندري للروم الأرثوذكس.

تفاصيل سيامة البطريرك ثيودروس الثاني

وقال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له على خلفية الاحتفالات أن في أكتوبر 2004 في دير القديس سابا البطريركي التاريخي في الإسكندرية اجتمع المجمع المقدس للبطريركية، وتم انتخاب متروبوليت زيمبابوى المطران نيكولاوس تشوروتاكيس بالإجماع من رؤساء الكهنوت السكندري بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا.

وفي يوم 24 أكتوبر 2004 تم تنصيبه على عرش الكرسي الإسكندري للقديس مرقص الرسول في كنيسة البشارة المقدسة لعذراء الإسكندرية، واتخذ اسم القديس ثيودوروس، ليكون القديس الشهيد ثيودوروس قائد الجيش شفيعًا لغبطته، بحضور رفيع من رؤساء وممثلي جميع الكنائس والدولة والسلطات السياسية من مصر واليونان وقبرص وآلاف المسيحيين.
واضاف ان بهذه المناسبة يتقدم مركز الكنيسة الإعلامي لصاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيودروس الثاني بأحر التهاني وأطيب الأماني، داعين الله أن يشمل غبطته ببركاته السماوية وينعم عليه بوافر الصحة والعمر المديد.

البابا ثيودروس الثاني يستقبل النائب البطريركي على إبرشية كيسنجاني

في سياق آخر، استقبل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني الأرشمندريت بوليكاربوس ديامانتوبولوس، النائب البطريركي على إبرشية كيسنجاني المقدسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
خلال اللقاء أطلع النائب البطريركي البابا ثيودوس على العمل الكنسي والإرسالي المستمر بشكل عام في هذه المقاطعة الكنسية الجديدة التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.

وقدم البابا النصائح الأبوية للنائب البطريركي لمواصلة تقدم الخدمة الكنسية في كنيسة كيسنغاني المحلية، كما أعرب عن امتنانه للأب بوليكاربوس الذي خدم البطريركية منذ أربعة عشر عامًا.

تأسست إبرشية كيسانغاني المقدسة من خلال توموس بطريركي وموافقة المجمع المقدس في عام 2018، وتضم في ولايتها الروحية المناطق الإدارية كيسانغاني وإيتوري وأويلي، في وقت تأسيسها، كان للإبرشية ثلاث رعاية أرثوذكسية في المراكز الحضرية الكبيرة في نطاق ولايتها الروحية، وهي كنيسة القديس نيكولاس في مدينة بونيا، وبشارة مريم العذراء في مدينة كيسانغاني، والقديس ديمتريوس في مدينة إيسيرو، بالاضافة إلى الكنائس التابعة للجمعيات اليونانية التي بناها اليونانيون الذين يعيشون هناك.

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