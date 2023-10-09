أرض الخير.. كيف أصبحت مصر الأولى إفريقيًا فى الاستزراع السمكى؟

تعمل الحكومة المصرية على تعظيم إنتاج الأسماك فى مصر، من خلال تنفيذ مشروعات استزراع سمكى حديثة ومتطورة فى مختلف أنحاء البلاد، والتى تستخدم أحدث التقنيات والممارسات الزراعية لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والجودة فى صناعة الأسماك.

كما تهدف الحكومة إلى تطوير قطاع الصيد البحرى فى مصر، وتوفير بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك فى المياه البحرية والمياه الداخلية، فى إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج.

وتحتل مصر المركز الأول إفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكى، وتحتل المركز الثالث عالميًا فى إنتاج السمك البلطى لعام ٢٠٢٢، وقد تم طرح ٢١ موقعًا للاستزراع السمكى فـى الأقفاص البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر.

كما صدر قانون تطوير وتنمية البحيرات، وتم إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات «المنزلة والبرلس وإدكو والبردويـل» وإزالة التعديات عليها، وتم التوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية.

فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» أبرز المشروعات التى تمت فى مجال الاستزراع السمكى خلال السنوات الماضية.

«الفيروز»: 5608 أحواض.. وطاقة إنتاجية 3000 طن سنويًا

يعد مشروع «الفيروز» الأضخم فى مجال الاستزراع السمكى فى تاريخ مصر، ويهدف للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق المعادلة وعدم اللجوء إلى الاستيراد.

ويقام مشروع الفيروز على مساحة ٢٦ ألف فدان بمواجهـة ١٧ كـم بمحاذاة ساحل البحر وعمق ١٠ كم شرق بورسعيد، ويتكون مـن مـزارع سمكية بإجمالى ٥٦٠٨ أحواض للاستزراع، مساحة الحوض ١.٧٥ فدان، بطاقة إنتاجية تصـل إلـى ٣٠٠٠ طن سنويًا.

«أم شيحان بشمال سيناء»: خطوة مهمة لزيادة الصادرات

تم إنشاء مزرعة سمكية بقرية أم شيحان بمحافظة شمال سيناء فى يناير ٢٠١٥، وأسهم ذلك فى نمو قيمة صادرات الأسماك المصرية بشكل كبيـر، مـن ٣١.٣ مليون دولار عام ٢٠١٤ إلى ٦٦.٦ مليون دولار فـى عـام ٢٠٢٢.

«شرق قناة السويس»: 4000 حوض على مساحة 7500 فدان

يقع مشروع «شرق قناة السويس» للاستزراع السمكى فى محيط مدينة القنطرة شرق، وتشرف عليه هيئة قناة السويس، على مساحة ٧٥٠٠ فدان، ويتضمن ٤٠٠٠ حوض لأنواع مختلفة من الأسماك. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة ١٩٠٠ فدان، واستغرقت تجهيزاتها ٢٠ شهرًا انتهت فى ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتتضمن مساحة المرحلة الثانية ٢٩٠٠ فدان، بواقع ١٦٠٠ حوض ومصنع أعلاف، لإنتاج ١٥٠ ألف طن سنويًا. وتنتج المرحلة الثانية ١٦٠ مليون زريعة دنيس وقاروص ولــوت و٥٠٠ مليون يرقة جمبرى سنويًا، وتتضمن حضّانة لتحضين ١٦٠ مليون إصبعية سمك دنيس وقاروص ولــوت، و٣٠٠ مليون يرقة جمبرى سنويًا، ومركز تدريب العاملين بالمشروع ومخازن أعلاف ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك ومخازن للمعدات والمهمات وقطع الغيار. وتتضمن المرحلة الثالثة مساحة ٢٧٠٠ فدان، وتتم فى أحواض ترسيب شرق البحيرات حوض ١٧ وجزء من حوض ١٨، وتستهدف إنشاء ١٤٠٠ حوض استزراع.

«بركة غليون»: توظيف 15 ألف مواطن

افتتح مشروع بركة غليون فى كفرالشيخ نوفمبر ٢٠١٧، ويعد أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط، حيث يقع على الطريق الدولى الساحلى، بتكلفة ١٤ مليار جنيه.

ويعد المشروع من أهم المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يستخدم أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية فى هذا المجال، ويهدف إلى زيادة الثروة السمكية فى مصر بنسبة ٧٥٪، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج. ويتم تنفيذ المشروع على مساحة تزيد على ٢٠ ألف فدان، ويتضمن إنشاء وحدات معالجة لتنقية المياه والحفاظ على البيئة المحيطة بالمزرعة، ويوفر فرص عمل لأكثر من ١٥ ألف مواطن، ويعتبر صديقًا للبيئة.

«شرق بورسعيد»: 5906 أحواض.. ومصنع لإنتاج 150 ألف طن علف

تشمل مشروعات الاستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد ٥٩٠٦ أحواض، منها المزرعة «أ»، وتضم ٣٥٢١ حوض استزراع سمكى على مساحة ٩٥٠٠ فدان، والمزرعة «ب»، وتضم ١٨١٠ أحواض على مساحة ٤٨٩٨ فدانًا، والمزرعة «ج»، وتضم ٥٧٥ حوضًا على مساحة ١٥٩٢ فدانًا.

ويضم المشروع أحواض استزراع سمك بحرى، ومفرخًا لإنتاج ١٦٠ مليون زريعة سمكية و٥٠٠ مليون يرقة جمبرى سنويًا، كما يشمل المشروع حضانة لتجهيز ١٦٠ مليون إصبعية من الأسماك و٣٠٠ مليون يرقة جمبرى سنويًا، ومصنع أعلاف لإنتاج ١٥٠ ألف طن علف سنويًا، ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك؛ ويسهم المشروع فى تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز فى البروتين الحيوانى للمواطن المصرى وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

«البردويل»: خطة لرفع الإنتاجية من 4 آلاف إلى 50 ألف طن

وجّه الرئيس السيسى بتطوير بحيرة البردويل، فى إطار مبادرة «سيناء البردويل»، التى تهدف إلى زيادة إنتاج البحيرة من الأسماك الفاخرة من ٤٠٠٠ طن إلى ١١ ألف طن سنويًا، على المدى القصير، وصولًا إلى ٥٠ ألف طن على المدى المتوسط. ويبلغ عدد الصيادين بالبحيرة ٣٥٠٠ صياد، يعملون على ظهر ١٢٢٨ مركبًا، وتضم البحيرة عدة أنواع من حرف الصيد، وتتضمن صيد «الدبة»، القائمة على الصيد بشباك من ٣ طبقات، بارتفاع من ١: ٢ متر، و«البوص»، وتعتمد على طبقة شباك واحدة بعرض ٥ أمتار، وبطول ٨٠٠ متر، و«الكابوريا»، وهى شبكة من طبقة واحدة بارتفاع متر، و«السنار»، وتعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها على ٣٠٠ متر معلقة بها خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية، و«الدهبانة»، وهى شبكة على جزأين لا يزيد طول كل منهما على ٤٠٠ متر.

«حقول الأرز»: 166 مليون سمكة لتحقيق الاكتفاء الذاتى

جرى تطوير مجال الاستزراع السمكى فى حقول الأرز فى مصر، وبدأ الاستزراع على مساحة ٤٠ ألف فدان عام ٢٠١٧، بإلقاء ١٦ مليون وحدة زريعة من أسماك المبروك، ثم زادت المساحة إلى ٣٧٥ ألف فدان عام ٢٠١٩، بإلقاء ١٥٠ مليون وحدة زريعة من أسماك المبروك.

كما جرى تطوير مفرخ «الكيلو ٢١» بمحافظة الإسكندرية لزيادة إنتاج زريعة الأسماك البحرية، مثل الدنيس والقاروص والبلطى الأحمر، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز إنتاجية الأسماك فى مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال، كما تسهم فى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلى.

«مثلث الديبة»: 61 حوضًا للأسماك والجمبرى

فى أغسطس ٢٠١٦، صدر قرار بتخصيص مساحة ١٠٧٥ فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة بجهة مثلث الديبة، غرب بورسعيد، لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى. ويشمل المشروع فى المرحلة الأولى عدد ٤١ حوضًا لتربية الأسماك البحرية، بطاقة إنتاجية ٢٥٠ طنًا، وعدد ٢٠ حوض جمبرى، بطاقة إنتاجية ١٠٠ طن، على مساحة ١٠٧ أفدنة، بإجمالى ٦١ حوضًا، وبتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه.

تفريخ واستزراع المحاريات: إنتاج أم الخلول والجمبرى والدنيس والقاروص

تمكنت مصر من دخول مجال تفريخ واستزراع المحاريات لأول مرة؛ عبر إنشاء مفرخ للمحاريات فى مدينة فنارة بمحافظة الإسماعيلية، ويضم أنواعًا متعددة، مثل أم الخلول. وجرى شراء وحدتين لأقلام الزريعة لتقليل نسب الفقد فى زريعة العائلة البورية. كما جرى تأهيل واستغلال بعض المساحات غير المستغلة بالمفرخات التابعة لهيئة الثروة السمكية لإنتاج أسماك مياه عذبة بالنظام شبه المكثف، وإنشاء منطقة فنية لتربية الأحياء المائية فى محافظة بورسعيد. تشمل هذه المنطقة مفرخ أسماك بحرية مثل الجمبرى والدنيس والقاروص، ومزرعة بحرية لإنتاج أسماك الدنيس والقاروص، وكذلك معامل تحاليل. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز إنتاجية الأسماك فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال، كما تسهم فى تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلى. وتُعدُّ هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة فى مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع فى توفير الأغذية الصحية والغنية بالبروتين للسكان، إضافة إلى تحسين صادرات مصر من الأسماك.