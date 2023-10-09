"لا للتلاعب".. آليات تنفيذ قرارات خفض أسعار السلع الأساسية وتأثيرها على الأسواق

علق الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على اجتماع رئيس مجلس الوزراء بشأن انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، إنه يتم توسيع المنافذ على مستوى المحافظات حتى يتم الوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين.

وأضاف أن سلاسل التوزيع الطبيعية للمنتجين هي التي تتولى هذه المبادرة للوصول لكل منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية، موضحًا أن السلع الغذائية ستحمل السعر المخفض المحدد من المنتج.

وأشار إلى أنه ليس هناك أي مجال للتلاعب في الأسعار بعد هذه القرارات، موضحًا أن هذا السعر هو الحد الأقصى للبيع، موجهًا الشكر لعدد كبير من المنتجين الذين تخلوا عن أرباحهم في هذا التوقيت الحساس من عمر الوطن.