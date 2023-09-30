السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: دول الخليج تستورد 85% من السلع الغذائية

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال الدكتور كمال أمين، خبير اقتصادي، إن دول الخليج نجحت في توفير السلع الغذائية وتعد من أكثر الدول تحقيقًا للأمن الغذائي وفقًا للمؤشرات مثل "الجوع ونقص الأغذية"، والتي تعكس جانبًا من الموضوع وليس كل الجوانب، مؤكدًا أن المؤشر الأكثر مصداقية هو الاكتفاء الذاتي.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مؤشر الاكتفاء الذاتي، يعكس حالة الإنتاج من السلع الغذائية ومستوى التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الإنتاج وفقًا لهذا المؤشر الدول تختلف، مشيرًا إلى أن الخليج تستورد 85% من إنتاجها الغذائي ونفذت استثمارات زراعية ضخمة في بعض الدول التي أمنت لها الأمن الغذائي ولكن تظل المشكلة قائمة. 

 مساحات شاسعة في أمريكا اللاتنينة تمثل استثمارات لدول الخليج 

وأكد أن مساحات شاسعة في بعض الدول خاصة في أمريكا اللاتينية تمثل استثمارات لدول الخليج وتنتج قدرًا من الغذاء، مبينًا أن البعد الناقص أنه معرض لمشكلات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية وهي خطوة جيدة ولكن لا تحل المشكلة من الجذور.

خبير اقتصادي دول الخليج تستورد 85 إنتاجها الغذائي استثمارات زراعية الأمن الغذائي توفير السلع الغذائية

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