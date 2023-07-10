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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لافروف: الرئيس الروسى حريص على التواصل والتعاون مع دول الخليج العربى

لافروف
لافروف

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن رئيس بلاده فلاديمير بوتين حريص على التواصل مع دول الخليج العربي والتعاون معهم في شتى المجالات.

وأضاف "لافروف"، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي، نقلته القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن بلاده تسعى لتعزيز التطور الإيجابي للتجارة بين الجانبين، مشيرًا إلى حرص بلاده بشكل عام على التواصل مع دول الخليج العربي والتنسيق المتبادل بشأن العديد من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

ويهدف الاجتماع الوزاري السادس من نوعه، إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.

وكان وزير الخارجية الروسي، قد أعلن، في وقت سابق، أن الاجتماع الوزاري السادس مع دول مجلس التعاون الخليجي سيعقد في موسكو، وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن اجتماع اليوم سيناقش مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفير فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

سيرجي لافروف

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