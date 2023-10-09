الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: الاحتلال يرتكب مجزرة حقيقية في قطاع غزة وسط تأييد غربي

فلسطين
فلسطين

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن منظومة حقوق الإنسان أصبحت ألعوبة في أيدي الدول الغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نشهد هذه الأيام الذكرى العشرون لتجريم بناء السور، الذي بناه الاحتلال حول غزة، والتي حولتها إلى السجن، متسائلًا: "أين قرار المحكمة الدولية بتجريمه وأين اتهام إسرائيل بالقيام بجرائم حرب ضد غزة؟".

إسرائيل تعاقب فلسطين كلها لأنها لجأت للمحكمة الدولية

وأشار إلى أنه يتم ارتكاب مجزرة حقيقية في قطاع غزة ورأينا كيف بدأت إسرائيل في اتصالات مكثفة مع قادة العالم وبدأوا منذ اللحظة الأولى تأييدهم لها، مؤكدًا أن إسرائيل لم تكتف بارتكاب جرائم إبادة جماعية عبر تجويع الفلسطينيين ومنع كل مقومات الحياة عن الملايين في غزة ولكنها سعت لمعاقبة فلسطين كلها لأنها لجأت للمحكمة الدولية.

وتابع، أنه للأسف هذه الأفعال تحظى بتأييد أمريكا والدول الأوروبية التي تنظم نفسها كمنظمة لحقوق الإنسان. 

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