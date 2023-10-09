غارة إسرائيلية تقصف مقر وزارة الأوقاف وشركة الاتصالات فى غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عدة مواقع حكومية في غزة، من بينها مقر وزارة الأوقاف وشركة الاتصالات الرئيسية، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأفاد مصدر بأن إسرائيل تنفذ عددًا من الغارات العنيفة وغير المسبوقة على قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ينفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق في غزة وضواحيها، لافتًا إلى استعادة السيطرة على المناطق الجنوبية في تل أبيب صباح اليوم، بحسب قناة الشرق السعودية.

ارتفاع القتلى الإسرائيليين

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 والمصابين إلى 2400، جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي.

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه عن حالة الحرب بشكل رسمي.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، يواصل سلاح الجو قصف أهداف لحركة "حماس" داخل قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 560 شهيدًا و2900 مصاب.

وقف المساعدات عن غزة

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن تعليق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين البالغة 691 مليون يورو، على خلفية الهجمات التي نفذتها الفصائل الفلسطينية.

كما أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، الإثنين، عن تعليق المساعدات للفلسطينيين التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليون يورو، والمخصصة لعدد من المشاريع، مع استمرار التصعيد في قطاع غزة.

وتبنى الائتلاف المحافظ الحاكم في النمسا أحد أكثر المواقف المؤيدة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية، ورُفع العلم الإسرائيلي فوق مكتب المستشار النمساوي ووزارة الخارجية، بعد الهجوم المباغت من قطاع غزة، السبت، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".