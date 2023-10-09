"صبحي" ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم يفتتحان الملتقى الدولي الثاني لكلية اللغة والإعلام

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، يرافقه الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الإثنين، افتتاح أعمال الملتقي الدولي الثاني لكلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية تحت عنوان "وسائل الإعلام والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة: رؤي مستقبلية"، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من (9-11) أكتوبر الجاري، بمقر الأكاديمية.

حضر افتتاح الملتقي كل من السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الدكتورة حنان يوسف عميدة كلية اللغة والاعلام بالقرية الذكية ورئيسة الملتقي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات بالأكاديمية.

يجمع الملتقى في نسخته هذا العام خبراء الصناعة والأوساط الأكاديمية لنشر التطورات التكنولوجية ونتائج البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي (AI) عبر التخصصات والمنافذ الإعلامية فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، تماشياً مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحى، بفكرة انعقاد الملتقى والذي يتناول واحده من أهم القضايا المعاصرة وتحديداً وسائل الإعلام والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلي أن الملتقي يؤكد علي ضرورة الإهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات التكنولوجية لتأهيل الشباب لفرص واعدة بسوق العمل، كما أشار إلي التطور السريع الذى تشهده المنظومة الإعلامية والتحديات التي يواجهها الشباب المصري والذي نعول عليه وعلي قدراته الإبداعية ونثق في قدراتهم وامكاناته، والذي توليه القيادة السياسية بالغ الاهتمام وتسعي الي تأهيله والاستمرار في تمكينه.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تعد شريكاً استراتيجياً مع الوزارة فى مختلف المشروعات، مقدماً الشكر إلى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية لانضمامه الي خبراء وحدة "السياسات وتطوير الاعمال" للمشاركة في وضع الرؤى والأفكار حول التحديات، وتطلعات واحتياجات الشباب، واقتراح المشروعات والبرامج التى تلبى تلك التطلعات لخدمة الشباب والنشء.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأن الملتقى يعد ثمارا علمية لكلية اللغة والإعلام التي تم إنشائها منذ 11 عامًا والملتقى يدمج بين الإعلام والذكاء الاصطناعي وهي الكلية الجديدة الثانية التي تم إنشاءها في الأكاديمية ويربط ذلك بالتنمية المستدامة.

كما أشار "عبد الغفار" إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآن تتمتع بقدرة فائقة، وأصبح الناس الآن يترقبون كل جديد في هذا المجال، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتمد على المحتوى الرقمي وهو الأخطر والأهم في هذا المجال، كما أن المردود الاقتصادي للمحتوى الرقمي اهتمت به كثير من دول العالم، وأن الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي حقيقة لا يمكن إنكارها .

ومن جانبه أكد السفير أحمد رشيد خطاب الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية للإعلام والاتصال، أن الذكاء الاصطناعي دخل مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستشفائية و الاعلامية والرياضية وغيرها وأكثر من ذلك أن الذكاء الاصطناعي أضحى موضع تنافس تكنولوجي بين القوى الكبرى والشركات الرقمية العالمية.

ولفت "خطاب" إلي أنه مع استحقاق 2030 تبدو الحاجة الملحة الي تكثيف التعاون الإقليمي الإطلاق استراتيجية عربية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك عبر تبادل الخبرات واستخدام التطبيقات الذكية في تقوية القدرات الإنتاجية وتسريع وتيره التنمية المستدامة، مشيراً إلي أنه يجب الإنتباه إلي الهواجس القانونية والأخلاقية والايدولوجية التي تلقى بظلالها على الاستخدامات غير الامنه للذكاء الصناعي.

