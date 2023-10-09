رؤساء "الأندية الشعبية" يبحثون سبل مواجهة الأزمات المالية

اجتمع اليوم الإثنين، رؤساء أندية الإسماعيلى والمصرى وبلدية المحلة، وكذلك عبر الهاتف رئيس نادى الاتحاد السكندرى المتواجد خارج البلاد.

وأكد نادي الإسماعيلي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "ناقش رؤساء الأندية الجماهيرية الشعبية سبل تعزيز التعاون ومناقشة كل المقترحات التى تهدف لوقف تفاقم الأزمات المالية الطاحنة، التى تواجه الأندية الجماهيرية الشعبية".

وأضاف: "هي بمثابة عصب المسابقات الكروية المصرية والداعم الرئيسي للمنتخبات القومية".

إيهاب جلال يعلق على هزيمة الإسماعيلي أمام الأهلي

ومن جانب آخر، عبر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، عن حزنه عقب خسارة الفريق أمام الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وأكمل في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "كنا الأفضل اليوم لكن الخبرات صنعت الفارق للأهلي، مباراة بثلاث نقاط خرجنا منها بالعديد من الدروس التي يجب الاستفادة منها".

وأتم تصريحاته: "سنبني على ما حدث اليوم، وتركيزنا الآن على مباراة فاركو القادمة".

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الإسماعيلي قد تذوق مرارة الهزيمة بنتيجة 3/1، أمام الأهلي، أمس الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

سجل ثلاثية المارد الأحمر، بيرسي تاو (هدفين) وحسين الشحات، في الدقائق الـ23 و38 و65.

وسجل هدف الإسماعيلي الوحيد ياو أنور، في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة، من فوز وحيد وهزيمتين، بينما لم يحقق الفريق أي تعادل سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا.

ومن جانب آخر، يستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق فاركو، يوم 22 أكتوبر الجاري، في تمام السابعة مساءً، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).