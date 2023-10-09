الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية الفلسطينية": أمريكا جندت قواتها وأموالها لمساعدة الاحتلال على أراضينا

الخارجية الفلسطيني
الخارجية الفلسطيني

قال الدكتور عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن خطاب مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة مكرر، لأنهم يرتكبون الجرائم باستمرار.

وأوضح عوض الله، خلال لقائه عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن بعض الدول ما زالت تعطي لإسرائيل حق الدفاع عن النفس وتشجعها على مواصلة الاعتداء على الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة تنفيذ عملية سياسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية.

 

دعم مصر لقطاع غزة

ولفت إلى أن مصر على رأس الدول التي دعمت عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع في غزة.

 

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وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية جندت قواتها العسكرية وأموالها لمساعدة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن الأمم المتحدة تستخدم لغة مرفوضة في الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأفاد بأن العمل جار مع الشعوب المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المشروع الوطني الفلسطيني قائم على إنهاء الاحتلال الاستعماري.

وشدد قائلًا: «لا نقبل تحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ونريد الآن وقف العنف والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني»، مضيفًا: «نسرع العمل مع المجتمع الدولي لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني».

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