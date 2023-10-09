محافظ مطروح يوجه بالإسراع فى معاينة وإنهاء تقرير السلامة الفنية للمعدات

خلال 24 ساعة

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.

مواجهة أزمة السيول التى تعرضت لها مدينة مرسى مطروح

بدأ الاجتماع بتوجيه محافظ مطروح الشكر لجميع الجهات التنفيذية المعنية وتضافرها بالمعدات والأفراد في مواجهة أزمة السيول التى تعرضت لها مدينة مرسى مطروح مؤخرًا، مقدمًا الشكر لأهالى مطروح لوعيهم وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية وحسن إدارة الأزمة بالمحافظة التى أشادت بها أجهزة الدولة والسيطرة عليها خلال 48 ساعة وأجهزة الدولة والوزارات المعنية على المتابعة على مدار الحدث وتقديم كل الدعم للمحافظة.

معاينة وإنهاء تقرير السلامة الفنية خلال 24 ساعة



ووجه محافظ مطروح جميع الجهات بالإسراع في معاينة وإنهاء تقرير السلامة الفنية خلال ٢٤ ساعة لجميع المعدات والسيارات بجميع مراكز المدن والقطاعات الخدمية ومراجعة كفاءتها والصلاحية الفنية والأعطال والإجراءات اللازمة مع تذليل العقبات لسرعة الصيانة والإصلاح للوصول إلى كفاءة ١٠٠% وذلك قبل نهاية نوفمبر المقبل.

تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م2 لإقامة مبنى الخدمات الوقائية

كما تمت مناقشة الموافقة على قرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٠٠٠ م٢ لإقامة مبنى الخدمات الوقائية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمدينة برانى، وقطعة أرض بمساحة ٣٨٤ م٢ بمرسى مطروح لإقامة مبنى مركز وحدة تراخيص المحال العامة.

قرار تخصيص لمساحة ١٧٠م٢ لإقامة مكتب بريد القصر غرب مدينة مرسى مطروح وإعادة النظر في طلب تخصيص لمساحة ٩٠٠م٢ وتعديلها وفق النموذج لإقامة مكتب بريد بقرية زاوية العوامة بالضبعة.

أعمال الطرح والموقف التنفيذي

كما تمت مناقشة تخصيص أراضٍ لإقامة عمارات سكنية خلف البنك الأهلي ومكتب بريد بمدينة السلوم

مع الموافقة على قرار تخصيص لمساحة ٤٢٠م٢ لإنشاء مقر الإدارة التعليمية بمدينة السلوم، ومساحة ٥٢٢٠م٢ لإنشاء مدرسة تعليم ثانوى صناعي بمدينة العلمين ومساحة ٥ آلاف م٢ ناحية الرمل بمدينة سيوة لإقامة الإدارة الصحية والمبنى الوقائي ومركز الأسرة وقرار تخصيص مساحة ٣٧٤٦٨م٢ بالعلمين لإقامة موقف العلمين الإقليمي ومسجد ومنطقة خدمات للمنفعة العامة، وتخصيص مساحة ٢٠٠٠ م٢ ببرانى لإقامة مبنى الخدمات الوقائية لمنطقة التأمين الصحى.

كذلك تم عرض الإجمالي العام للخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ومتابعة أعمال الطرح والموقف التنفيذي والإسراع به بكل القطاعات.

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح

المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح