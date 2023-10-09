الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم في إلزام الصيادلة بالدعوة للانتخابات.. 26 نوفمبر المقبل

محكمة
محكمة

قررت محكمة  القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من إسلام عبدالفضيل وآخرين، طالبوا فيها بإلإعلان عن إجراء انتخابات لنقابة الصيادلة والنقابات الفرعية للحكم 26 نوفمبر المقبل.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من جابر تادروس وآخرين، والتي تطالب بوقف قرار إلغاء الدعوة لعقد جمعية عمومية، مع إلغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم إجراء الدعوة لعقد جمعية عمومية بنقابة الصيادلة.

واختصمت الدعوى رقم ٤١٠٩٠ لسنة ٧٧ قضائية، محمد فكري الحارس القضائي لنقابة الصيادلة.

وذكرت الدعوى أن نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، وهو إجراء وقتي ولا بد من انتهاء فرض الحراسة على النقابة وعودة انتخاب نقيب ومجلس منتخب للنقابة، مثل باقي النقابات.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة نقابة الصيادلة القضاء الإدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة

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