رئيس قوى النواب: حصول مصر على شهادة خلوها من فيروس c يؤكد نجاح تطوير منظومة الصحة

أشاد النائب عادل عبدالفضيل؛ رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بحصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس "سي"، مؤكدًا أنها أول شهادة تحصل عليها دولة فى العالم استطاعت أن تقضى على فيروس "سى" في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر.



وأشاد النائب "عبدالفضيل"، في تصريحات له اليوم الإثنين، بنجاح الدولة المصرية في الوصول العادل لرعاية مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى.





وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس "سي"؛ يؤكد نجاح الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير منظومة الصحة، وتوفير كل الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان، وتحقيق رؤية مصر 2030.



المستوى الذهبي



وكان الرئيس السيسي قد تسلم اليوم شهادة الإشهاد على المستوى الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس "سي"، وذلك من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، واصفًا ما حدث في مصر بالإنجاز.

وبذلك تعد مصر هي أول دولة في العالم تحقق القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، وتكريم مصر بجائزة Golden Tier المرموقة من منظمة الصحة العالمية.

واستطاعت مصر أن تقضى على فيروس سى في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر، وذلك في احتفالية كبرى على سفح الهرم مساء اليوم الإثنين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى ملف القضاء على فيروس سى، متابعة: تتسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سى من منظمة الصحة العالمية، واستكملت: استطعنا بفضل مبادرات الرئيس للصحة العامة القضاء على المرض، حيث كانت ومازالت مبادرة 100 مليون صحة هى الأضخم فى التاريخ، والتى قدمت 141 خدمة لـ96 مليونًا، بتكلفة 32.2 مليون جنيه.