المؤتمر: خلو مصر من فيروس سي رسميا إعجاز حقيقى فى قطاع الصحة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، إن إعلان منظمة الصحة العالمية بشكل رسمى، خلو مصر من فيروس سى إنجاز كبير تحقق على مدار السنوات الأخيرة، متابعا:" يوجد العديد من الدول على مستوى العالم التي لديها إمكانيات كبيرة ومُصنفة من الدول العظمى تعاني من هذا المرض".

طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة

وأشار السعيد غنيم، إلى أن قطاع الصحة على وجه التحديد شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، للارتقاء بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع، وكان ذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات الصحية خلال السنوات الماضية، والتى أشادت بها المنظمات الدولية على مستوى العالم، تلك المبادرات التى كانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات، أشهرها مشكلة فيروس سى.

النتائج الإيجابية للمبادرات الرئاسية

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن حزمة المبادرات الرئاسية جاءت لتحل أزمة نقص الإمكانيات، ومن هذا المنطلق استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات فى قطاع الصحة، قائلا:" مجلة فوربس الأمريكية قالت: لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سى كما فعلت مصر؟"، وهذا يؤكد حجم الإنجاز الذى وصلت إليه الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة".

إيجابيات تصنيع دواء فيروس سي في مصر

وأوضح السعيد، أن هناك إنجاز كبير حدث وحققته الدولة المصرية عندما قررت شركات الدواء المصرية تصنيع دواء فيروس سي في مصر، حيث تم نزول ثمن الدواء لحوالي 1500 جنيه مصري، لمدة 12 أسبوع بدل من مليون جنيه.

وتمنح منظمة الصحة العالمية مصر شهادة خلوها من فيروس سى، اليوم الاثنين، وهى أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت ان تقضى على فيروس سى في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر، وذلك في احتفالية كبرى على سفح الهرم مساء اليوم الإثنين.

وبذلك تعد مصر هي أول دولة في العالم تحقق القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي"، وتكريم مصر بجائزة Golden Tier المرموقة من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى ملف القضاء على فيروس سى. وتابعت: تتسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سى من منظمة الصحة العالمية، واستكملت: استطعنا بفضل مبادرات الرئيس للصحة العامة فى القضاء على المرض حيث كانت ومازالت مبادرة 100 مليون صحة هى الأضخم فى التاريخ والتى قدمت 141 خدمة ل 96 مليون بتكلفة 32.2 مليون جنيه.