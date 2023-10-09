الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل إثنين من سفيرات مصر في رواندا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الإثنين، السفيرة نرمين الظواهري سفيرة مصر الجديدة في جمهورية رواندا.

كما استقبل السفيرة رانيا البنا سفيرة مصر الحالية في رواندا.

تأسيس أول كنيسة قبطية كيجالي

وقدم البابا الشكر لكل منهما على الجهود التي بُذِلت في سبيل تأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في العاصمة الرواندبة كيجالي.

وأكد قداسته على اهتمام الكنيسة القبطية بدعم المجتمعات الإفريقية من خلال إرسال قوافل طبية وإنشاء عيادات ومستشفيات لخدمة هذه المجتمعات باسم مصر.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، سفير دولة الڤاتيكان في مصر، الكاردينال نيقولاوس تيفن، الذي حضر لتعريف نائب رئيس البعثة الجديد المونسنيور مارسيل ضيوف بقداسة البابا.

دار الحوار خلال اللقاء حول التعامل مع الشباب في هذا العصر في ظل الظروف العالمية الحالية وأكد قداسته على أهمية الحوار بمحبة مع الشباب لجذبهم والحفاظ على مبادئهم وتعاليم المسيح.

وحرص قداسة البابا في نهاية اللقاء على نقل تحياته لقداسة البابا فرانسيس بابا الڤاتيكان.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني، الاحتفالية الكبرى التي أقامتها كنيسة العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب جناكليس في الإسكندرية بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها وسيامة أول كاهن بها الأب القمص إيليا القمص برثلماوس، بحضور صاحبي النيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

تضمنت الاحتفالية كلمات لكهنة الكنيسة، ونيافة الأنبا هيرمينا، مع عدة أفلام وثائقية واختتم بعرض الكورال في أوبريت يحكي عمل الله في تاريخ الكنيسة، ثم كلمة قداسة البابا وتقديم الهدايا والصور التذكارية.

تواضروس الثاني البابا تواضروس المقر البابوي نرمين الظواهري جمهورية رواندا

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