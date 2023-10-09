قداسة البابا تواضروس يستقبل الأنبا يواقيم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

وعرض الأسقف على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بخدمته الرعوية في إسنا وأرمنت.

البابا يستقبل الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، الأب رمزي جريج الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق، يرافقه الأب سمعان جميل رئيس الآباء اللعازريين بالإسكندرية، وتأتي هذه الزيارة بغية التعارف، كما دار الحديث عن الحياة الرهبانية ودورها في خدمة المجتمع. ووجها الدعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان، وشكرهما قداسته وقدم لهما بعض الكتب الكنسية هديةً لهما.

البابا تواضروس يزور دير القديس مقاريوس الكبير

وكان قد زار قداسة تواضروس الثاني، دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت، وذلك في إطار متابعة قداسته لتدبير العمل بالدير من كافة جوانبه.

صلى قداسته لدى وصوله، صلاة الشكر في الكنيسة الرئيسية، وتبارك من رفات قديسي الدير، ثم عقد جلسة روحية مع مجمع الآباء الرهبان وألقى عليهم كلمة روحية تأمل في في مزمور ١٣٩ وناقشهم في بعض المعاني، واستمع لأسئلة الآباء الرهبان وأجاب عليها.

ثم اجتمع قداسة البابا معهم على مائدة أغابي، وقدم لهم هدية تذكارية، وفي ختام الزيارة التقطت صورة لمجمع رهبان الدير مع قداسته.

لقاء مع كهنة كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام للقطاع.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، وعقب اجتماع قداسته مع أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة الأسبوع الماضي.

وقدم نيافة الأنبا أكليمندس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم. وعرض نيافته لمجريات الخدمة بكنائس القطاع والنمو الحادث فيها، إلى جانب الرؤى والخطط الخدمية المستقبلية.

ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة، وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.