"مياه القناة": تطهير وتسليك بالوعات وشنايش شبكات صرف الأمطار بالقنطرة غرب

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، عن تكثيف أعمال تطهير وإزالة الرواسب وتسليك بالوعات وشنايش شبكات صرف الأمطار بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وتوابعها المخدومة بخدمات الصرف مع اختبارها، وذلك استعدادًا لفصل الشتاء، للتأكد من جاهزيتها لصرف الأمطار الغزيرة أو السيول.

الانتهاء من تطهير البيارات

وقال اللواء عبدالحميد عصمت إنه تم الانتهاء من كل أعمال تطهير البيارات ورفع محطات الصرف الصحي بالقنطرة غرب، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، للتعامل مع المواقف الطارئة، والتشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، وذلك استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أنه تم التنسيق مع مجلس مدينة القنطرة غرب لإنشاء 42 غرفة أمطار بجميع النقاط التي تشهد تجميعًا لمياه الأمطار، بالإضافة إلى مراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت إلى استمرار الحملة المكبرة لتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادًا لفصل الشتاء، وذلك بإشراف مباشر على أرض الواقع من مديري المناطق والقطاعات، مع المتابعة المستمرة على مراجعة صيانة سيارات ومعدات شفط المياه ومحطات رفع الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت: إننا نعمل طبقًا لخطة استباقية لاستقبال موسم الشتاء تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وبالوعات وشبكات وبيارات محطات الصرف الصحى، "بالسويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات الأمطار؛ للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.