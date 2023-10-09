الأربعاء.. تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن أن يوم الأربعاء المقبل هو بداية تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بتقدير مقبول، والمنقولات بمواد جميع الفرق ومختلف الكليات، والمتقدمات (سكن اقتصادي) على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى (فرق نهائية/ سنوات النقل) جميع الكليات ولم تظهر أسماؤهن من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية.

استيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعى

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف، جامعًا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبناء على توجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات- على استيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعي؛ تيسيرًا عليهن ورفعًا للمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

صرّح بذلك الأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، موجهًا الطالبات بمراجعة رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية؛ لمعرفة نتيجة القبول، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، الموافق 11 أكتوبر الجاري، من خلال اللينك الآتي:

http://www.azu.edu.eg/azharsr/home/cityresult