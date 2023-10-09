الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراتي منتخب مصر مع زامبيا والجزائر الوديتين في فترة التوقف الدولي

منتخب مصر
منتخب مصر

مواجهتين مرتقبتين، سيخوضهما منتخب مصر "وديًا" مع كل من زامبيا والجزائر، خلال فترة الأجندة الدولية لـ «فيفا»، المقرر لها الشهر الجاري، في إطار الاستعدادات للمنافسات القارية المقبلة.

استعدادات منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية

ويستعد المنتخب المصري، لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستنطلق في يناير المقبل، إلى جانب مباراتي الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، أمام كل من جيبوتي وسيراليون، والمقرر لهما في نوفمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر

وكان روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، قد أعلن في وقت سابق، قائمة المنتخب الذي سيخوض مواجهتي زامبيا والجزائر.

منتخب مصر يطير إلى الإمارات لخوض وديتي زامبيا والجزائر

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وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، عمر كمال (فيوتشر)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك)، علي جبر (بيراميدز)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، محمد عبدالمنعم (الأهلي)، أحمد سامي (بيراميدز)

الوسط: طارق حامد (ضمك السعودي)، مروان عطية (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد نبيل كوكا (الأهلي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمود حمادة (المصري البورسعيدي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي)، حسين الشحات (الأهلي)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، مروان حمدي (المصري البورسعيدي)

واستبعد الجهاز الفني للمتخب، إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، بالدوري الممتاز، ليتم بعدها استدعاء زميله في الفريق، أحمد نبيل كوكا

موعد مباراتي مصر مع زامبيا والجزائر

وسيلتقي منتخب مصر، نظيره منتخب زامبيا، يوم الثاني عشر من أكتوبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يلتقي نظيره الجزائري، يوم السادس عشر من نفس الشهر، على نفس الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

ستبث مباراتي مصر مع زامبيا والجزائر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، بعد أن حصلت القناة على حقوق بث المباراتين.

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