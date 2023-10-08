أحمد سعد يُحيى حفل مباراة منتخب مصر وزامبيا بالإمارات

يحيي الفنان أحمد سعد حفل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا في اللقاء الودي المقرر له ١٢ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

ويقام الحفل قبل انطلاق مباراة مصر وزامبيا المقرر لها الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر.

قائمة منتخب مصر لمواجهتى زامبيا والجزائر فى الإمارات

أعلن البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، عن ضم 25 لاعبًا لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق غدًا الإثنين بدولة الإمارات العربية الشقيقة، تمهيدًا لمواجهتى زامبيا والجزائر الوديتين يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، فى إطار استعدادات منتخب مصر الأول لانطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026، والمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير القادمين.

وضمت القائمة التي شهدت عودة إمام عاشور كلًا من محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبوجبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.

ويقام معسكر منتخب مصر في دولة الإمارات الشقيقة بالتنسيق بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي.