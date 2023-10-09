إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة المنصورية بالدقهلية

أصيب شخصان جراء انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها في ترعة المنصورية، على طريق أجا المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وتم انتشالهما بمعرفة الأهالي، ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة المنصورية، بالقرب من قرية شيوه دائرة المركز، في اتجاه المنصورة.

اختلال عجلة القيادة سبب الحادث

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من إيناس ق.أ. 40 عاما، مقيمة بالمنصورة، ومحمد و.ع.ال. 20 عاما، مقيم بطلخا، وتم انتشالهما بمساعدة الأهالي ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدي إلى انقلاب السيارة في الترعة، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.