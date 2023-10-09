الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم بلدية غزة: لم يبق أى منطقة آمنة والمواد الطبية تنفد

غزة
غزة

قال حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، إن قطاع غزة يفتقر لكميات مهولة من الوقود، موضحًا من أن المتوافر لديهم قليل للغاية.

وأضاف المتحدث باسم بلدية غزة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، رصيد المواد الطبية آخذ في النفاد وهناك حاجة ماسة لأدوية ومعدات، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال ورفع الحصار على القطاع. 

وأكد أنه لم يبق في قطاع غزة أي منطقة آمنة والبلديات تحاول خدمة المواطنين قدر استطاعتها. 

تجددت منذ قليل، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مخيمي الشاطئ وجباليا شمال قطاع غزة.

قصف متواصل

وقصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ مسجد السوسي وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، ودمارا كبيرا في المنازل المجاورة، وفي البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

كما قصفت طائرة حربية بعدد من الصواريخ السوق المركزي وسط مخيم جباليا شمال القطاع، وتحديدًا منطقة الترانس وسط السوق المكتظة بالمواطنين، ما أوقع شهداء وجرحى ودمارا كبيرا.

كما شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت على الأقل (40) مواطنًا، توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وأريحا، ورام الله والبيرة، والقدس.

غزة الوقود قطاع غزة الصواريخ الاحتلال

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"القاهرة الإخبارية": تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

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