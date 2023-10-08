"طوفان الأقصى" تتسبب بذعر وخوف في "سديروت" وأوامر للسكان بالبقاء في منازلهم

تلقى سكان مدينة سديروت الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة مساء الأحد أوامر بإغلاق أبواب منازلهم والبقاء في أماكن آمنة بعد مخاوف من تسلل جديد لمسلحي حماس إلى المستوطنة.‏

وجاء في بيان صادر عن بلدية سديروت للسكان، إنه "بسبب الخوف من تسلل الإرهابيين إلى سديروت، يجب على السكان الاستمرار في حبس أنفسهم في منازلهم والبقاء بالقرب من الأماكن المحمية، وعدم الخروج لأي غرض، من فضلكم أغلقوا الأبواب والنوافذ واستمروا في الانصياع للتعليمات".

وتظهر لقطات تلفزيونية حية قوات الاحتلال الإسرائيلية وهي تقف في حالة حراسة، في انتظار مسلحي حماس، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".