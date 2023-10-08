الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"طوفان الأقصى" تتسبب بذعر وخوف في "سديروت" وأوامر للسكان بالبقاء في منازلهم

سديروت
سديروت

تلقى سكان مدينة سديروت الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة مساء الأحد أوامر بإغلاق أبواب منازلهم والبقاء في أماكن آمنة بعد مخاوف من تسلل جديد لمسلحي حماس إلى المستوطنة.‏

وجاء في بيان صادر عن بلدية سديروت للسكان، إنه "بسبب الخوف من تسلل الإرهابيين إلى سديروت، يجب على السكان الاستمرار في حبس أنفسهم في منازلهم والبقاء بالقرب من الأماكن المحمية، وعدم الخروج لأي غرض، من فضلكم أغلقوا الأبواب والنوافذ واستمروا في الانصياع للتعليمات".

 

وتظهر لقطات تلفزيونية حية قوات الاحتلال الإسرائيلية وهي تقف في حالة حراسة، في انتظار مسلحي حماس، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

إسرائيل مدينة سديروت طوفان الأقصى تسلل عناصر حماس أوامر للسكان

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

بعد التداول على "فيس بوك".. "الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "مشاجرة الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة