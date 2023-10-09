من شيح التصفية للأرباح.. مصر تطور مصانع كيما باستثمارات 12 مليار جنيه

ضمن إلقاء الضوء على المشروعات الكبرى التي تم تطويرها خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال 10 سنوات مضت كونها أبرز النماذج المهمة في تطوير مصانع قطاع الأعمال العام وانتشالها من التصفية، ترصد الدستور في تقريرها التالي رحلة تطوير مصانع كيماإحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

من شبح التصفية إنقاذ أقدم مصنع للسماد في مصر

تعرضت شركة كيما احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المالكة لخطوط انتاج السماد اليوريا والتي كانت تصنع الهيدروجين الأخضر وهو وقود هام لمرحلة خسائر كبرى وذلك عقب انشائها في عصر النهضة الصناعية خلال عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ثم تم توصيل خط الغاز إليها والذي ساهم في تنمية الصعيد ودخول الغاز الطبيعي وكان هذا المشروع ضخم للغاية وحرصت الدولة على إنشائه وبعدما كانت كيما أحد أكبر الصروح الصناعية الكبري في مصر تعرضت نتيجة لإهمال التطوير خلال السنوات الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك لإهمال مما أدى إلى تحقيق الشركة خسائر ضخمة والتوجه إلى تصفية الشركة.

عودة الحياة لكيما مع تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد

بدأت الحياة تعود لمصانع كيما، وذلك عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد حيث تم العمل على تنمية مصانع وشركات قطاع الأعمال العام وتم وفقا لدراسة التطوير في شركة كيما إنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية 1200 طن أمونيا يوميا وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 12 مليار جنيه ضختها الدولة لتطوير مصنع كيما ليعود من أهم الصروح الصناعية للأسمدة في مصر بعدما كان مهدد بالتصفية نتيجة الخسائر والإهمال في التطوير.

الكيمائي عبد المجيد حجازي العضو المنتدب التنفيذي لكيما

أول مصنع يفتتحه الرئيس في قطاع الأعمال

ومصنع كيما الجديد الذي تم إنشائه وتطوير شركة كيما هو أول مصنع يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة أسوان كصرح صناعي كبير يساهم في التنمية ويوفر فرص العمل ويعمل علي توفير السماد الزراعي للمزارعين ويساهم في زيادة الصادرات من الأسمدة مما يعمل علي تنمية القيمة المضافة للغاز الطبيعي وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

استكمال مراحل التطوير

حاليا يتم العمل علي تطوير مصانع كيما من خلال تطوير المصنع القديم وذلك بتكلفة 297 مليون دولار ويتم العمل على تنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم.

من خسائر لأرباح

ونتيجة للتطور الذي تم خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فتحولت الشركة من خسائر إلى أرباح مليارية حيث بلغت أرباح الشركة مؤخرا 1.19 مليار جنيه كما وصلت إيرادات الشركة إلى 6.61 مليار جنيه.

ويرأس الشركة حاليا الكيميائى عبد المجيد حجازى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والذي ساهم في تنمية واستكمال مراحل التطوير الحالية.