الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

طيران جيش الاحتلال
طيران جيش الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة، بالإضافة غلى قصف مستمر لجيش الاحتلال في عدة مناطق بالقطاع.

وأضاف الخبر العاجل أن جيش الاحتلال يستهدف البنية التحتية بقطاع غزة.

وكانت أعلنت حركة حماس، أمس الأحد، أن كتائب القسام التابعة لها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة بـ 100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى، وذلك ردًا على استهداف قوات الاحتلال للبيوت الآمنة.

ومن جانبها، قالت كتائب القسام في بيان لها: "وجهنا ضربة صاروخية لمدينة عسقلان بـ 100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى ردًا على استهداف البيوت الآمنة".

وأضافت كتائب القسام في بيانها: "قصفنا مطار بن جوريون جنوب تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على الجرائم المتواصلة".

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