الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. استبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر وأحمد نبيل كوكا بديلا عنه

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معسكر الفراعنة الذي سينطلق اليوم الإثنين استعدادًا لمباراتي زامبيا والجزائر.

 

ويستهل منتخب مصر معسكره الذي سيقام في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي، ليخوض الفراعنة مباراتين وديتين أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر والجزائر يوم 16 من الشهر ذاته.

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استبعاد إمام عاشور بسبب الإصابة

قرر فيتوريا استبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر بعد إصابته في مباراة الأهلي والإسماعيلي بناء على التقرير الطبي الذي قدمه النادي الأهلي عقب التواصل مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر.

 

وكان الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، قد أكد على خضوع إمام عاشور لأشعة أثبتت إصابته بكدمة ما بين قصبة الساق والكاحل وحاجته للراحة خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام.

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استدعاء كوكا بدلًا من إمام عاشور

وفي السياق ذاته، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا، استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي والمنتخب الأوليمبي لتعويض غياب إمام عاشور.

 

ومن المقرر أن يغادر منتخب مصر صباح غدًا الإثنين للإمارات لخوض الوديتين أمام زامبيا والجزائر، المقرر اقامتهما باستاد هزاع بن زايد.

 

وسينضم كوكا لأول مرة إلى المنتخب الوطني بعد تألقه مع الأهلي في مباراة الإسماعيلي وصناعته الهدف الثاني الذي سجله حسين الشحات في اللقاء الذي حقق فيه المارد الأحمر الفوز على الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وكان كوكا أحد أهم عناصر المنتخب الأوليمبي الذي تأهل إلى نهائيات أوليمبياد باريس 2024.

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