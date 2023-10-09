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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية الساعات الصباحية المبكرة سعى المستثمرون والمقاولون لمعرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 عبر جوجل، حيث استقرت أسعار مواد البناء على أرض المصنع استقرارًا ملحوظًا، وحافظ سعر طن حديد عز على الاستقرار وكان عند مستوى 33500 جنيه، كما حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها، وسجلت سعر طن الأسمنت المسلح 2000 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9- 10- 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

وتوفر «الدستور» لجميع متابعيها معرفة كل ما سيخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

وصل سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 9 أكتوبر عند مستوى 33500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان اليوم الإثنين 9 أكتوبر فسجل نحو 31800 جنيه.

في حين بلغ سعر طن حديد عند مستوى 33000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي اليوم الإثنين 9 أكتوبر نحو 32200 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى 32100 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري والمصريين استقر عند مستوى 32500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الإثنين 9 أكتوبر نحو 32400 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 32500 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين 9 أكتوبر إلى 32700 جنيه.

مندوب مصر بالهيئة الدولية لتغير المناخ: شركات الأسمنت والأسمدة ستُلزَم بإبلاغ انبعاثاتها

رئيس غرفة مواد البناء: تقليل إنتاج الأسمنت يرجع إلى طلب الشركات

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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2000 جنيه.

وصل سعر أسمنت النصر اليوم الإثنين 9 أكتوبر عند مستوى 1940 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 1870 جنيهًا في الطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 9 أكتوبر نحو 1940 جنيهًا في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1240 إلى 1340 جنيهًا.

بينما تسجل أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الإثنين 9 أكتوبر ما بين 1850 و2050 جنيهًا.

كما ثبتت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين 9 أكتوبر ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.

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