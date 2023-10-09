الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيبو: حققنا مكاسب عديدة من الفوز على الإسماعيلى فى الدورى

خالد بيبو
خالد بيبو

أبدى خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على حساب الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف، في مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن المباراة كانت بها الكثير من المكاسب باستثناء خسارة وحيدة وهي تعرض إمام عاشور للإصابة.

وأكد بيبو أن إصابة عاشور بسيطة ولا تدعو للقلق، وأن الفحوصات الطبية التي سيخضع لها سوف تحدد مدة الغياب.

وقال بيبو عقب المباراة: "أهنئ جمهور الأهلي على هذا الفوز المهم، الإسماعيلي فريق قوي جدًّا ويقوده مدير فني مميز ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز بنتيجة جيدة، كنا نأمل في الخروج بشباك نظيفة ولكننا تلقينا هدفًا في الدقائق الأخيرة، سنحاول علاج الأخطاء في المباريات المقبلة، وأرى أننا حققنا مكاسب عديدة من الفوز، والمباراة استعداد جيد للمرحلة المقبلة».

أضاف بيبو قائلًا: “الفترة المقبلة صعبة جدًّا، وهناك الكثير من المباريات الخارجية في البطولات الإفريقية، ولكن إدارة النادي توفر لنا كل سبل الراحة دائمًا ولا تبخل علينا بأي شيء، التحديات القادمة صعبة، لكن لاعبي الأهلي على قدر المسئولية دائمًا”.

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تطعيم لاعبي الأهلي استعدادًا لرحلة تنزانيا

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

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