خالد عبدالفتاح: سعيد بثقة كولر والعودة للمشاركة في المباريات

عبر خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز موسم 2023-2024، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا إلى أن يكون على قدر ثقة الجهاز الفني.

وأكد عبد الفتاح أنه سعيد بالمشاركة في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة، بعد عودته من الإصابة، بعد أن مر بوقت صعب للغاية بسببها، خاصة بعد إجراء العملية الجراحية، وبعد التعافي والعودة للمشاركة في المباريات.

وقال عبد الفتاح: «أشكر مستر كولر كثيرًا لأنه يمنحني الثقة بشكل كبير والفرصة للمشاركة في المباريات، كما أشكر زملائي على الدعم الكبير الذي يقدمونه لي وخاصة في فترة الإصابة».

تابع قائلًا: «التنافس بيننا كلاعبين تنافس شريف، والكل يحاول أن يتواجد في المباريات، ولكن من يتدرب جيدًا هو من يلعب، ودائمًا سمات الفرق القوية أن يكون هناك أكثر من لاعب مميز في كل مركز. أتمنى أن نحسم الدوري مبكرًا مثلما حدث في الموسم الماضي».

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الأهلي يواصل انطلاقته المميزة في الدوري بثلاثية في شباك الإسماعيلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو "هدفين" في الدقيقتين 23 و65 وحسين الشحات في الدقيقة 39 بينما جاء هدف الإسماعيلي عن طريق ياو أنور في الدقيقة 90.

ارتفع رصيد الأهلي عند 6 نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.