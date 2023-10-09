الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة" تستقبل منتخب الصم بعد إنجازه فى بطولة العالم لكرة القدم

بعثة المنتخب الوطني
بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للصم

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير،  ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية،  لاستقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للصم  بعد المشاركة في بطولة العالم بماليزيا والحصول علي المركز الرابع، بحضور عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية.

استطاع  المنتخب المصري أن يحقق  إنجازًا  بحصوله على المركز الرابع،  وأشاد الجميع بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في البطولة التي شارك فيها 19 منتخبًا.

وجدد الدكتور أشرف صبحي، في رسالته للاعبي المنتخب والذي نقلها بدوره الدكتور عمرو الحداد  على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وخاصة من أبناءنا من ذوى الاعاقة، وهو ما يلقي بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وتضم بعثة المنتخب كلا من  محمد الهامي، وحماده فاروق، ومحمد السيد، وأحمد عماد، ومحمد عزت، وسعيد أنور، ومصطفى قدري، ومحمد عبد الحميد، ومحمد عماد، والسيد شوقي، وعادل طارق، ونبيه سامح، وقاسم أسامة، ومحمد محمود، وماهر محمد، ومحمد أحمد، وعبد السلام إبراهيم، وصابر جمال، والسيد أحمد، ومصطفى فتحي، وأحمد مسعود، وعمر محمد، وحسن نبيل، ومحمد صالح، وعبد الله محمود، وعلى السيد، ومصطفى عبد الحميد، وإسماعيل محمد، وعبد الرحمن عبد الله، ومحمد طه، وعمر سمير، وماهر الجوهري، ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسًا للبعثة، والسيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم، وشوكت النجار مدير فني، وفؤاد عبد الحميد مدرب عام، والسيد جمعة إداري، وحمادة حسني أخصائي العلاج الطبيعي.

ونجح منتخب الصم في تقديم مباريات جيدة خلال منافسات البطولة.

المكتب الإعلامي و المتحدث الرسمي وزارة الشباب و الرياضة بعثة المنتخب الدكتور أشرف صبحي دكتور عمرو الحداد محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية

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