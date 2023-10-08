محمد الغول: استهداف العدوان الإسرائيلي للمدنيين والمنشآت المدنية إشارة لعجزة

قال محمد الغول، عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية والناطق باسمها، إن العدوان الإسرائيلي على غزة ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الاحتلال على الأراضي الفلسطينية هو عدوان على الشعب الفلسطيني، وهذا العدو المجرم يقتل ويبطش، ويستهدف الأسرى في سجونه.

صمود الشعب الفلسطيني وما حققه من إرباك لحسابات إسرائيل

وأكد أن العدوان الإسرائيلي يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في إشارة لعجزة أمام صمود الشعب الفلسطيني وما حققه من إرباك لحسابات إسرائيل بعد العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

وتابع، أن العدو الإسرائيلي فشل وعجز أمام الصمود الفلسطيني وانجاز المقاومة ويتجه الآن للانتقام.