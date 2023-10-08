"إكسترا نيوز" تعرض تفاصيل الدعم المصرى الإنسانى لفلسطين

لم تتوان الدولة المصرية طوال الوقت عن تقديم كافة سبل الدعم لفلسطين وقطاع غزة، وفي هذا السياق، عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مساء يوم الأحد، تقريرًا ملخصًا عن تفاصيل الدعم المصري الإنساني الذي تم تقديمه للقضية الفلسطينية.



واتضح من خلال التقرير الذي عرضته "إكسترا نيوز"، أن مصر قامت بتقديم 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في غزة منذ منتصف عام 2021، كما تم اشتراك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.



وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بنقل الحالات الحرجة للعلاج في القاهرة، كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى غزة، وتم أيضًا تجهيز مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد لمصابي غزة، فضلًا عن تزويد المستشفيات بـ46 طبيبًا و13 ممرضًا.



وأضاف التقرير أنه تم توزيع 50 سيارة إسعاف مجهزة في معبر رفح، وتم الدفع أيضًا بـ50 سيارة إسعاف أخرى كدعم احتياطي من عدة محافظات مصرية.