تزامنًا مع أحداث غزة.. كتب رصدت موقف مصر التاريخى من القضية الفلسطينية

احتلت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى منذ عام 1948 الاهتمام الأكبر من جميع الزعماء المصريين خاصة بعد الجلاء البريطاني عن مصر، وسعي مصر الدائم بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة.

وتحتل القضية الفلسطينية النصيب الأكبر فى الأدبيات الثقافية المصرية؛ وهو ما يتجلى في صدور عدد لا حصر له من الموسوعات والمؤلفات التي رصدت موقف مصر من القضية الفلسطينية وتطوراتها التاريخية، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية:

موسوعة مصر والقضية الفلسطينية 1917- 1952

تستعرض موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية 1917-1952" من إعداد لجنة توثيق تاريخ مصر والقضية الفلسطينية، والصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة، من إعداد وتحرير عادل حسن غنيم دور فلسطين وعن حرب 1948، حيث حرصت اللجنة على إعادة كتابة تاريخ هذه الفترة برؤية تحليلية نقدية اعتمادًا على ما توفر من وثائق حتى الآن، وعلى ضوء ما تم كشفه ورصده من حقائق ومعلومات؛ ولذلك يمكن القول في اطمئنان أن هذه الموسوعة التي ستصدر في عدد من المجلدات تبدأ مع الحرب العالمية الأولى.

وتشمل موقف مصر من نضال عرب فلسطين: مصر الرسمية، ومصر الشعبية بأحزابها المختلفة، والهيئات والجماعات الدينية، والأزهر الشريف، والمؤسسة الكنسيّة، والطائفة اليهودية، وأخيرًا المؤتمرات الشعبية والرسمية التي شاركت فيها مصر من أجل فلسطين.

مصر والقضية الفلسطينية في كامب ديفيد “الحكم الذاتي في الضفة والقطاع”

يتعرض كتاب حسين إبراهيم العطار لفترة هامة جدًا من فترات الصراع العربي- الإسرائيلي والمتمثلة في الفترة من نهاية حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 حتى توقيع معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية سنة 1979 مع التركيز على اتفاقيتي كامب ديفيد، لما لهما من أهمية كبيرة في كونهما يمثلان نقطة تحول كبيرة في استراتيجية استعادة الأراضي العربية المحتلة بطرق السلم عوضًا عن طريق الحرب.

ويرصد هذا الكتاب تطورات المفاوضات حول القضية الفلسطينية بين الجانبين المصري والإسرائيلي برعاية أمريكية كاملة، ويرصد مواقف الأطراف المعنية كما يرصد بالنقد والتحليل ماهية وأهمية قضية فلسطين باعتبارها قضية قومية وأحد عناصر الأمن القومي المصري، ومدى ارتباط حل هذه القضية باستعادة سيناء التى كانت محتلة وما تمخض عن ذلك من وسيلة وطريق للحل أصبح فيما بعد أساسًا للارتكاز عليه والسير على نهجه.

مصر وفلسطين.. رؤية تاريخية معاصرة

ويرصد كتاب "مصر وفلسطين.. رؤية تاريخية معاصرة 1917 -2009"، والصادر عن المكتبة الأكاديمية، القضية الفلسطينية وتطوراتها التاريخية وموقف مصر منها.

ومن أجواء الكتاب: "لقد لعبت القضية الفلسطينية دورًا أساسيًا فى تطوير وتعميق الحس العربي لدى المصريين منذ نشوء هذه القضية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، كما أن هذه القضية بتطوراتها والملابسات التى صاحبتها وصراعاتها المعقدة ضد الاستعمار الصهيوني البريطاني".