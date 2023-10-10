جمعية مستثمرى مرسى علم: السائحون الموجودون على أرضنا هم "أمانة فى أعناقنا"

صرح رامى فايز، الخبير السياحى ونائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، بأن ما جرى في الإسكندرية حادث فردى ولا يمكن القياس عليه.

وأضاف فايز، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السائحين الوافدين إلينا يثنون على الشعب المصرى بأنه ودود ويرحب بضيوفه، لافتا إلى أن السائحين الموجودين على أرضنا هم أمانة فى أعناقنا حتى يعودوا إلى بلدهم مرة أخرى، وطوال وجودهم بالأراضى المصرية يحصلون على حسن المعاملة من جانبنا، وتقدم لهم أفضل الخدمات طالما أتوا إلينا بطريقة شرعية وحصلوا على تأشيرة الدخول بشكل شرعى، وملتزمون بالضوابط والقوانيين المصرية، فدور كل فرد بالمجتمع المحافظة عليهم ونقل صورة إيجابية عن مصر بالخارج لدعم القطاع السياحى المصرى الذى يدعم الاقتصاد القومى.

وأوضح فايز أن المصريين لهم قيم في تكريم السياح، مهما كانت جنسيتهم، اختار مصر لكى يقضى بها عطلته كما أن أساس اختياره أن مصر بلد الأمن والأمان وستظل كذلك إلى نهاية العالم، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة تأثير هذا الحادث على الحجوزات السياحية القادمة لمصر خلال الموسم الشتوى.