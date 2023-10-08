الجيش الأمريكى يخطط لنقل سفن وطائرات بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم لها

صرحت وسائل إعلام أمريكية بأن الجيش الأمريكي يخطط لنقل سفن وطائرات بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم لها، حسبما أعلنت شبكة سكاي نيوز.

وقالت وكالة “إيه بي سي” نيوز إنه من الممكن أن التحركات تبدأ على الفور، لكن جميع الأصول، وتحديدًا السفن، لن تكون في مكانها لعدة أيام.

وتعمل الولايات المتحدة أيضًا على وضع خطط لإجلاء محتمل لمساعدة الأمريكيين على الخروج من إسرائيل. ولم يتم اتخاذ قرار أو أمر بأي شيء، لكن المسئولين يعملون من خلال الخيارات، بما في ذلك الخيار الذي يتضمن وضع بعض الأمريكيين على متن سفن البحرية لإيصالهم إلى بر الأمان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أعداد الجرحى الإسرائيليين قد ارتفع إلى 2243، مع وصول أكثر من 700 قتلى.

وقد أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أن بريطانيا تقف إلى جانب إسرائيل “بشكل لا لبس فيه”.

وقد أكد سوناك مجددًا أن المملكة المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل بشكل لا لبس فيه ضد هذه الأعمال الإرهابية. وقال مكتب سوناك في بيان عقب المكالمة بين الزعيمين، إن رئيس الوزراء عرض على رئيس الوزراء نتنياهو أي دعم تحتاجه إسرائيل.

وقال سوناك: “لا أحد يريد أن يرى تصعيدًا إقليميًا، وقد حثت كل من المملكة المتحدة وحلفائها الجميع في المنطقة على عدم استغلال ذلك كفرصة للتحريض على المزيد من العنف”، مضيفًا: “في هذه الأثناء، سنواصل تزويد إسرائيل بالمعلومات اللازمة”. مع كل الدعم الذي تحتاجه ونحن نقف صامدين مع إسرائيل، بما في ذلك دعم حقها في الدفاع عن النفس لضمان عدم وقوع هذه الهجمات”.

وأكد سوناك أيضًا أن وزارة الخارجية البريطانية كانت على اتصال مع نظرائها الإسرائيليين بشأن وضع المواطنين البريطانيين على الأرض.