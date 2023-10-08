مراسلة "القاهرة الإخبارية": حزام نارى مستمر على قطاع غزة لأكثر من 25 دقيقة

أكدت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، استمرار حزام ناري، منذ 25 دقيقة ماضية، في منطقة "الشجعية"، قائلة: "مشاهد قاسية ولكنها متوقعة، من جانب قوات الاحتلال".

وقالت إن قوات الاحتلال تواصل تمشيط المنطقة، شرق قطاع غزة، علاوة على تسوية أبراج سكنية، ومناطق سكنية كاملة بالأرض.

وتابعت: "الظلام شديد وبالتالي لايوجد معلومات حول وجود سكان داخل الأبراج السكنية، التي تواصل قوات الاحتلال تسويتها بالأرض".

وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع القتلى الإسرائيليين إلى 700 شخص، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.