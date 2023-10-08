الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": حزام نارى مستمر على قطاع غزة لأكثر من 25 دقيقة

حزام ناري مستمر على
حزام ناري مستمر على قطاع غزة

أكدت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، استمرار حزام ناري، منذ 25 دقيقة ماضية، في منطقة "الشجعية"، قائلة: "مشاهد قاسية ولكنها متوقعة، من جانب قوات الاحتلال".

وقالت إن قوات الاحتلال تواصل تمشيط المنطقة، شرق قطاع غزة، علاوة على تسوية أبراج سكنية، ومناطق سكنية كاملة بالأرض.

وتابعت: "الظلام شديد وبالتالي لايوجد معلومات حول وجود سكان داخل الأبراج السكنية، التي تواصل قوات الاحتلال تسويتها بالأرض".

وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع القتلى الإسرائيليين إلى 700 شخص، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فلسطين غزة حزام ناري القاهرة الإخبارية عاجل

مواد متعلقة

(تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام!) (2)

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

جيش الاحتلال يضرب مواقع فى غزة

رئيس بلدية جنين: هدف قوات الاحتلال من الاقتحام كسر شوكة المقاومة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

سمير فرج: فرنسا تحتكر اليورانيوم في النيجر وتدفن مخلفاتها النووية بصحرائها

وزير الدفاع الإسرائيلى يهدد بإعادة لبنان للعصر الحجرى

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

بعد التداول على "فيس بوك".. "الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "مشاجرة الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة