الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال الكشكى: الجانب الإسرائيلى لم يتوقع ما قامت به فلسطين

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن إعلان الكيان الصهيوني الحرب على فلسطين، يستحق التوقف لأنها جاءت في وقت مفاجئ وأحداثها متلاحقة وسريعة، ولم يكن الجانب الإسرائيلي يتوقع ذلك على الإطلاق.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه للمرة الأولى  منذ نصف قرن يعلن حالة حرب ويستدعي الاحتياط، مشيرًا إلى أن الأمر صعب على الأرض ونزيف خسائر متلاحق.

وأكد أن خريطة المنطقة كلها تمر بأفق جديدة، وكل السيناريوهات قابلة لأن تتجدد وتتغير ولكن الأهم أن هذه المعركة جاءت لانسداد الأفق السياسي لدى إسرائيل، موضحًا أن هناك عشرات من الاتفاقيات والمعاهدات ورغم ذلك لم تجد أذن صاغية من الجانب الإسرائيلي.

مذكرات بنيامين نتنياهو وأهم ماجاء فيها

وتابع أن تصريحات إسرائيل بأنه لا حديث عن دولة فلسطينية قائمة على مذكرات بنيامين نتنياهو والتي تحمل اسم "مكان تحت الشمس"، والتي أكد فيها أنه لا يوجد شيء اسمه فلسطين وهذا ما تقوم عليه حكومته المتشددة.

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