جهود التهدئة فى غزة.. القوى الدولية تعول على مصر لوقف إطلاق النار

تتميز الجهود المستمرة التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار خلال جولات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بقوة التأثير واستيعاب مواقف الجانبين بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعادلة، وذلك بهدف الحفاظ على الهدوء، لاسيما داخل قطاع غزة المحاصر.

وتدرك القوى الدولية والإقليمية محورية الدور المصري وأهميته من أجل إتمام التوصل لتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث نجحت مصر -على مدار السنوات العديدة الماضية- في التوصل لاتفاقات وقف إطلاق النار بين الطرفيين.

نجاح مصري دائم في وقف إطلاق النار بغزة

وتوجت المساعي المصرية بالنجاح في مايو 2021 حيث توصلت إلى اتفاق وقف إطلاق نار غير مشروط وسريان الهدنة في أعقاب شن القوات الإسرائيلي قصفًا عنيفًا على قطاع غزة المحاصر.

وقبل تلك الهدنة، أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة له، أنه يدعم كافة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، خاصةً «الجهود المصرية».

وقبل ساعات قليلة من إعلان الهدنة، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيًا، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تناول التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل التعاون الممكنة لوقف العنف والتصعيد.

واهتم الرئيس الأمريكي بالإعراب عن تقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسي، والتي وصفها بـ«الحثيثة مع جميع أطراف القضية»، مؤكدًا أن التحركات المصرية تتسم بالاتزان والحكمة وتهدف لتحقيق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها.

تقدير أمريكي لدور مصر

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الدور المصري، بل وتعول عليه في احتواء موجات التصعيد ووقف العنف في غزة، وهو نتاج لدور مصر الراسخ والتاريخي والمحوري في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأفريقيا لدعم الاستقرار وتسوية الأزمات.

وخلال ذلك الاتصال، أكد الرئيس السيسي أهمية تكاتف كافة الجهود الدولية لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على موقف مصر الثابت بالتوصل لحل جذري شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والطبيعية كسائر شعوب العالم في إقامة دولته وفق المرجعيات الدولية، ومن ثم إنهاء حالة العنف والتوتر المزمنة في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بها.

مصر تتوصل لهدنة في غزة خلال 72 ساعة

ولم تتوقف الجهود المصرية أبدًا عن وقف أي موجات تصعيدية تحدث ضد الفلسطينيين، وهو ما نجحت فيه القاهرة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أغسطس عام 2022.

ولم تطل الجهود المصرية خلال العدوان الإسرائيلي الذي تم شنه ضد قطاع غزة المحاصر في أغسطس عام 2022، والذي استمر لنحو 72 ساعة فقط، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع وخروجها عن السيطرة.

ونجحت مصر حينها في إحلال الهدوء ووقف إطلاق النار بين الجانبين بعد 3 أيام فقط من بدء جولة التصعيد.