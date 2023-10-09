الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

اعتاد المسلمين بشكل يومي في مستهل الساعات الصباحية معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لحرصهم الشديد على قضاء الصلاة في موعدها الصحيح، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التي تتبع لوزارة الموارد المائية والري، عن تحديثاتها بشأن كافة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، والتي أوضحت أن هناك عدد الاختلافات الضئيلة ما بين المحافظات، طبق التوقيت المحلي في كل مدينة ومحافظة.

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

وتنشر «الدستور» في هذه السطور التالية مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين، بعدد من محافظات الجمهورية، من ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء. 

 

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الإثنين 9 أكتوبر

موعد أذان الفجر في أسيوط 5:26، والظهر 12:42 مساء، وأذان العصر 4:03 مساء، وأذان المغرب 6:33 مساء، وأذان العشاء 7:48 مساء.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان 5:22 صباحا، وأذان الظهر 12:37 مساء، وأذان العصر 3:59 مساء، وأذان المغرب 6:30 مساء، وأذان العشاء 7:43 مساء.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة 5:25 صباحًا، والظهر 12:42 مساءً، والعصر 4:2 مساءً، والمغرب 6:32 مساءً، والعشاء 7:49 مساءً.

 

مواقيت الصلاة بمدينة العلمين اليوم الإثنين 9 أكتوبر

موعد أذان الفجر في العلمين 5:35 صباحًا، والظهر 12:52 مساء، والعصر 4:12 مساء، والمغرب 6:41 مساءً، والعشاء: 7:59 مساء.

 

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين 9 أكتوبر

موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 9 أكتوبر في الإسكندرية 5:31 صباحا، والظهر 12:49 مساء، والعصر 4:8 مساء، والمغرب 6:38 مساء، والعشاء 7:56مساء.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 9 أكتوبر في دمياط 5:24 صباحا، والظهر 12:41 مساءً، والعصر 4:00 مساء، والمغرب 6:30 مساء، وأذان العشاء 7:48 مساء.

اقرأ أيضا:

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

فضل الدعاء للمتوفى وأفضل الأدعية المستحبة عند زيارة المقابر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر في محافظة سوهاج 5:23 صباحا، والظهر الساعة 12:39 مساء، والعصر 4:00 مساء، والمغرب 6:31 مساء، وأذان العشاء 7:45 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين ننشر مواعيد الصلاة اليوم الاثنين مواعيد الصلاة اليوم محافظات مصر الصلاة اليوم الاثنين 9 أكتوبر الصلاة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواد متعلقة

"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك".. أفضل الأدعية لفك الكرب والهم

"اللهم أخرج كل عين نظرت".. أفضل الأدعية لفك السحر والحسد

الأكثر قراءة

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

بعد 128 عاما من وفاته.. دفن جثمان الرجل المحنط بالخطأ (صور)

تفاصيل إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس التأديب

عاجل.. 3000 قتيل و10 آلف مصاب فى زلزال أفغانستان

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة