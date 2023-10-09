مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

اعتاد المسلمين بشكل يومي في مستهل الساعات الصباحية معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لحرصهم الشديد على قضاء الصلاة في موعدها الصحيح، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التي تتبع لوزارة الموارد المائية والري، عن تحديثاتها بشأن كافة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، والتي أوضحت أن هناك عدد الاختلافات الضئيلة ما بين المحافظات، طبق التوقيت المحلي في كل مدينة ومحافظة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

وتنشر «الدستور» في هذه السطور التالية مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين، بعدد من محافظات الجمهورية، من ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الإثنين 9 أكتوبر

موعد أذان الفجر في أسيوط 5:26، والظهر 12:42 مساء، وأذان العصر 4:03 مساء، وأذان المغرب 6:33 مساء، وأذان العشاء 7:48 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان 5:22 صباحا، وأذان الظهر 12:37 مساء، وأذان العصر 3:59 مساء، وأذان المغرب 6:30 مساء، وأذان العشاء 7:43 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة 5:25 صباحًا، والظهر 12:42 مساءً، والعصر 4:2 مساءً، والمغرب 6:32 مساءً، والعشاء 7:49 مساءً.

مواقيت الصلاة بمدينة العلمين اليوم الإثنين 9 أكتوبر

موعد أذان الفجر في العلمين 5:35 صباحًا، والظهر 12:52 مساء، والعصر 4:12 مساء، والمغرب 6:41 مساءً، والعشاء: 7:59 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين 9 أكتوبر

موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 9 أكتوبر في الإسكندرية 5:31 صباحا، والظهر 12:49 مساء، والعصر 4:8 مساء، والمغرب 6:38 مساء، والعشاء 7:56مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 9 أكتوبر في دمياط 5:24 صباحا، والظهر 12:41 مساءً، والعصر 4:00 مساء، والمغرب 6:30 مساء، وأذان العشاء 7:48 مساء.

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 أكتوبر في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر في محافظة سوهاج 5:23 صباحا، والظهر الساعة 12:39 مساء، والعصر 4:00 مساء، والمغرب 6:31 مساء، وأذان العشاء 7:45 مساء.