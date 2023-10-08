الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رسميًا حزب المؤتمر يطلق حملة "ماذا تريد من الرئيس؟"

المؤتمر
المؤتمر

قال أحمد خالد نائب رئيس  حزب المؤتمر ورئيس غرفة العمليات للانتخابات الرئاسية بحزب المؤتمر إن الحزب أطلق اليوم استمارة "ماذا تريد من الرئيس؟"، تعد بمثابة استقصاء شعبي للمواطنين ولأعضاء الحزب ماذا يريدون من الرئيس الفترة القادمة؟.

توصيل أفكار المواطنين للحملة الانتخابية للسيسي

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاستمارة يكتب فيها الجميع مقترحاتهم وآرائهم في جميع المحاور ومنها على سبيل المثال المحور السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي وأيضًا من لديه مشروع جاهز يستطيع رفعه على الاستمارة وذلك في إطار التواصل الجماهيري مع المواطنين لتوصيل أفكارهم للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

إجراءات ومؤتمرات تمهيدًا للانتخابات 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحزب اتخذ عدة إجراءات قبل ماراثون الانتخابات الرئاسة، وشكل لجنة لإعداد المواعيد لعقد المؤتمرات، وتم إطلاق استمارة تحت مسمى “ماذا تريد من الرئيس؟”.

نائب رئيس حزب المؤتمر: بيان البرلمان الأوروبى تضليل وتزييف للواقع

حزب المؤتمر يشيد بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للرئيس السيسي

 

هدف الحملة 

وتابع: “الهدف من الاستمارة معرفة مطالب المواطنين والسعي على إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدي للشائعات التي تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات”.

آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية 

وفي وقت سابق من اليوم قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجنة تواصل تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن الهيئة تلقت طلب ترشح من  محمد فريد سعد زهران، طالبًا الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وشهرته فريد زهران، حيث قدم طلب الترشح والمستندات المطلوبة مع طلب الترشح وأهمها 30 نموذج من تزكيات أعضاء مجلس النواب، معلنًا نهاية اليوم الرابع، مشيرًا إلى أنه تقدم للجنة طلبين للترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن، هما: المرشح عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عن  تغييرًا جزئيًا في تشكيلها، وذلك بعد إصدار قرار جمهوري بتعيين خمسة مستشارين جدد في رئاسة وعضوية مجلس إدارة الهيئة، نظرًا لاستكمال مددهم القانونية، والمستشارين هم: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حزب المؤتمر حملة ماذا تريد من الرئيس احمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر الرئيس السيسي

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