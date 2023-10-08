الأرقام تتحدث.. أهم المشروعات القومية للبتروكيماويات فى مصر

تعتبر صناعة البتروكيماويات واحدة من القطاعات الحيوية في اقتصاد مصر، حيث تمتلك هذه الصناعة مكانة بارزة في تطور البلاد وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

مشروعات البتروكيماويات فى مصر

كما يعتمد نجاح هذا القطاع على عدة عوامل رئيسية، منها الموارد الطبيعية الغنية التي تتمثل في احتياطيات الغاز الطبيعي الضخمة التي تمتلكها مصر.

يعتبر الغاز الطبيعي الذي يستخدم بشكل واسع في صناعة البتروكيماويات دعامة أساسية لهذا القطاع، فهو يلعب دورًا حيويًا في تلبية الاحتياجات المحلية للبتروكيماويات ويستخدم كمورد للصادرات، مما يزيد من إيرادات البلاد ويعزز مكانتها في السوق العالمية.

أهم مشروعات البتروكيماويات بالأرقام:

وتجسدت جهود مصر في تحسين صناعة البتروكيماويات من خلال مجموعة من المشروعات الرئيسية، حيث تم تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات بهدف زيادة الإنتاج المحلي واستغلال مواردها الطبيعية بشكل أمثل.

- مشروع الألواح الخشبيةMDF:

تم إنشاء مشروع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة في إدكو بمحافظة البحيرة، وهذا المشروع يسهم في تعزيز صناعة البناء والأثاث المحلية، باستثمارات بلغت نحو 351 مليون يورو والذى يهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويًا من ألواح MDF من قش الأرز، مما يسهم فى الحد من التلوث البيئي الناتج عن عملية حرق قش الأرز.

- مجمع إنتاج الصودا آش والسيليكون:

تم إقامة مجمع لإنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته في مدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها وزيادة الصادرات، حيث يضم المشروع 4 مراحل مختلفة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار، لإنتاج 45 ألف طن من السليكون المعدني سنويًا.

- مشروعات مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي:

تنفيذ مشروعات لإنتاج مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي في دمياط، مما يعزز الاستدامة ويقلل من الاعتماد على المواد الخام الاستيرادية.

- مشروعات موبكو وإيثيدكو:

افتتاح مشروعي موبكو في دمياط وإيثيدكو في الإسكندرية بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار، وهما من أهم المشروعات في مجال صناعة البتروكيماويات.

- مشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية:

وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي يهدف إلى توفير منتجات سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلية وزيادة الصادرات.

- تطوير شركة البتروكيماويات المصرية:

تحديث شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية ببرنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا.