الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأرقام تتحدث.. أهم المشروعات القومية للبتروكيماويات فى مصر

شركة البتروكيماويات
شركة البتروكيماويات

تعتبر صناعة البتروكيماويات واحدة من القطاعات الحيوية في اقتصاد مصر، حيث تمتلك هذه الصناعة مكانة بارزة في تطور البلاد وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. 

مشروعات البتروكيماويات فى مصر

كما يعتمد نجاح هذا القطاع على عدة عوامل رئيسية، منها الموارد الطبيعية الغنية التي تتمثل في احتياطيات الغاز الطبيعي الضخمة التي تمتلكها مصر.

تفاصيل جهود الدولة فى تنمية وتوطين صناعة البتروكيماويات بمصر

وزير البترول يتفقد أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالعلمين

يعتبر الغاز الطبيعي الذي يستخدم بشكل واسع في صناعة البتروكيماويات دعامة أساسية لهذا القطاع، فهو يلعب دورًا حيويًا في تلبية الاحتياجات المحلية للبتروكيماويات ويستخدم كمورد للصادرات، مما يزيد من إيرادات البلاد ويعزز مكانتها في السوق العالمية.

أهم مشروعات البتروكيماويات بالأرقام:

وتجسدت جهود مصر في تحسين صناعة البتروكيماويات من خلال مجموعة من المشروعات الرئيسية، حيث تم تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات بهدف زيادة الإنتاج المحلي واستغلال مواردها الطبيعية بشكل أمثل.

- مشروع الألواح الخشبيةMDF:

تم إنشاء مشروع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة في إدكو بمحافظة البحيرة، وهذا المشروع يسهم في تعزيز صناعة البناء والأثاث المحلية، باستثمارات بلغت نحو 351 مليون يورو والذى يهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويًا من ألواح MDF من قش الأرز، مما يسهم فى الحد من التلوث البيئي الناتج عن عملية حرق قش الأرز.

- مجمع إنتاج الصودا آش والسيليكون:

تم إقامة مجمع لإنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته في مدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها وزيادة الصادرات، حيث يضم المشروع 4 مراحل مختلفة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار، لإنتاج 45 ألف طن من السليكون المعدني سنويًا.

- مشروعات مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي:

تنفيذ مشروعات لإنتاج مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي في دمياط، مما يعزز الاستدامة ويقلل من الاعتماد على المواد الخام الاستيرادية.

- مشروعات موبكو وإيثيدكو:

 افتتاح مشروعي موبكو في دمياط وإيثيدكو في الإسكندرية بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار، وهما من أهم المشروعات في مجال صناعة البتروكيماويات.

- مشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية:

وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي يهدف إلى توفير منتجات سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلية وزيادة الصادرات.

- تطوير شركة البتروكيماويات المصرية:

 تحديث شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية ببرنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا.

البتروكيماويات المشروعات القومية للبتروكيماويات مصر مشروعات البتروكيماويات الغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة